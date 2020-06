Lauenau. Ein beschädigter Gefahrgutbehälter und rund 200 Liter ausgelaufene Säure haben in Lauenau (Kreis Schaumburg) zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt.

Ein Lastwagenfahrer war beim Rangieren auf dem Gelände einer Logistikfirma mit seinem Fahrzeug gegen den Gefahrgutbehälter gestoßen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Durch die Beschädigung liefen rund 200 Liter der zunächst unbekannten Säure aus. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit einem Gefahrguttrupp und einem Großaufgebot von rund 150 Kräften an. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montagabend niemand.