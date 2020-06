Sankt Andreasberg. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Braunlage im Harz (Kreis Goslar) schwer verletzt worden.

Der 73-Jährige kam in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aus Nordrhein-Westfalen am Montag in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.