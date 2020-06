Ovelgönne. Ein vermeintlicher Raubüberfall auf einen Tabaklieferanten in Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch hat sich als vorgetäuscht herausgestellt.

Gegen den 34-jährigen Auslieferungsfahrer werde wegen Vortäuschens einer Straftat und Unterschlagung ermittelt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei in Brake am Montag mit. Der Mann hatte behauptet, er sei am 13. Juni nachts auf einem Parkplatz in seinem Lieferwagen von Unbekannten überfallen worden. Sie hätten ihn mit einem Messer bedroht und mehrere Kartons mit Tabakwaren geraubt.