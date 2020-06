Stuhr. Nach der Kollision zweier Kinderwagen in Stuhr bei Bremen hat die Polizei einen Streit der Wagenlenker schlichten müssen.

Nach Mitteilung vom Montag hatte sich der Zusammenprall am Samstag in einem Einkaufszentrum ereignet. Danach stritten sich ein 29-Jähriger aus Düsseldorf und ein 36-Jähriger aus Bremen, ob eins der Gefährte leicht beschädigt worden sei. Die Polizisten fanden indes an keinem Wagen einen Schaden. Es habe also kein Unfallfahrzeug abgeschleppt werden müssen, hieß es. Die Beamten beließen es bei einer Ansprache an die Wagenlenker, die ihre jeweilige Einkaufstour fortsetzten.