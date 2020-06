Auch die Kindertagesstätten kehren in den eingeschränkten Betrieb zurück. Für alle Kinder soll es wieder ein Betreuungsangebot geben.

Hannover. In Niedersachsen gelten seit dem heutigen Montag erneut gelockerte Corona-Regeln. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist einer neuen Verordnung der Landesregierung zufolge nun in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich. Bisher war dies auf die Mitglieder von zwei Haushalten beschränkt.