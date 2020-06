Hannover. Bei einem Brand in einem Hochhaus in Hannover sind zwei Menschen verletzt worden.

Nachbarn hatten den Alarm von Rauchwarnmeldern aus einer Wohnung des Gebäudes gehört und den Notruf verständigt, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Rettungskräfte an dem Hochhaus mit insgesamt 14 Stockwerken am Sonntagnachmittag eintrafen, war die achte Etage bereits verraucht. In einer Wohnung waren Möbel in Brand geraten.

Zwei Nachbarn hatten allerdings giftigen Rauch eingeatmet und klagten über Atembeschwerden. Ein 56-Jähriger kam in ein Krankenhaus, ein 29-Jähriger wurde ambulant behandelt. Die Brandwohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach der Ursache für das Feuer.