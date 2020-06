Hannover. Auf Glückwünsche der SPD-Parteivorsitzenden zu seinem Geburtstag hat Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg mit scharfer Kritik reagiert.

„Es ist traurig, dass wir aus der 15-Prozent-Falle nicht herauskommen“, schrieb der 77-Jährige an Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. „Nach meiner festen Überzeugung liegt das daran, dass die SPD kein Gesicht hat. Leider erfüllt ihr diese Aufgabe nicht.“ Über den Brief hatte zuerst das Magazin „Business Insider“ berichtet. Er hoffe, dass sich ein Wechsel an der SPD-Parteispitze schnell vollziehe, sagte Schmalstieg am Sonntag der dpa. Olaf Scholz sei der richtige Kandidat. Wie auch andere SPD-Bundesminister hole er in der Corona-Krise „die Kohlen aus dem Feuer“, sagte der frühere Oberbürgermeister.

Im „ZDF-Politbarometer“ von Ende Mai käme die SPD im theoretischen Fall einer Bundestagswahl unverändert auf 15 Prozent, während CDU und CSU mit 39 Prozent (plus 1) rechnen könnten. Schmalstieg, der am 8. Juni Geburtstag feierte, ist seit 60 Jahren SPD-Mitglied. Er wurde 1972 mit 28 Jahren zum jüngsten zunächst ehrenamtlichen Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewählt, bei seinem Ausscheiden 2006 war er Deutschlands dienstältester Rathauschef. Im Amt folgte ihm der heutige niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).