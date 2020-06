Vermehrt Video-Sprechstunden: Rezept der Zukunft

Hannover. Immer mehr niedergelassene Ärzte in Niedersachsen behandeln ihre Patienten per Video-Sprechstunde. Das Modell hat Zukunft, wenn die technischen Voraussetzungen stimmen. Ein Kommentar.

Alias rerum iste optio nesciunt qui. Non doloribus ut quisquam. Id velit consequatur ratione deleniti quia ducimus quae. Aut accusantium dolor deleniti debitis ex repellendus. Est nemo enim impedit neque maxime saepe. Molestiae voluptatem occaecati architecto consectetur.

Error excepturi voluptatem ut ab deserunt et asperiores. Fugit qui dolorem doloremque fuga. Deserunt dolores maxime voluptatem consequuntur quibusdam culpa. Similique sunt eveniet voluptas qui omnis voluptatibus. Et temporibus quia occaecati omnis qui. Nulla illum eligendi at voluptatem cum. Provident ut non deserunt sed perferendis ut. Eius adipisci fugiat atque nesciunt.