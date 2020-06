Ein Hausarzt während einer Videosprechstunde. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Nicht nur in der Arbeitswelt und in der Schule befördert die Corona-Pandemie die Digitalisierung. Auch niedergelassene Mediziner in Niedersachsen chatten vermehrt mit ihren Patienten. Die TK hat dazu eine eigene App, die AOK verteilt Tablets an Pflegeheime.