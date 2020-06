Marion Poschmann, Autorin, schaut im Garten des Ubbelohde-Haus in die Kamera des Fotografen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Hannover. Der Hölty-Preis für Lyrik der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Dichterin, Romanautorin und Essayistin Marion Poschmann.