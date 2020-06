Hannover. Trainer Kenan Kocak hat vor dem Saison-Endspurt eine Torhüterrotation bei Hannover 96 angekündigt.

Für den früheren Fußball-Weltmeister und Stammkeeper Ron-Robert Zieler wird im Spiel beim FC Erzgebirge Aue am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Michael Ratajczak im Tor stehen. Am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum darf Martin Hansen auflaufen. „Wir wollen den Jungs die Spiele geben, sie haben es verdient“, sagte Kocak am Freitag. „Das hat nichts mit den Leistungen von Ron zu tun. Wir haben die Entscheidung mit Ron zusammen getroffen.“

Hannover 96 steht vor dem 33. Spieltag mit 45 Punkten auf Rang sechs. Mit einer bislang guten Rückrunde (Platz drei) hat Kocak den Bundesliga-Absteiger zumindest in die obere Tabellenhälfte geführt. Mehr war allerdings nicht möglich. „Uns fehlt schon noch einiges zur Spitzenmannschaft“, sagte der 39-Jährige. „Ich bin kein Träumer, auch bei Erfolgen nicht.“