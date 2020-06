Das Ortsschild Verden (Aller). Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Verden (Aller). Nach der Ausbreitung des Coronavirus in einem Pflegeheim in Oyten hat der Landkreis Verden die meisten Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in Niedersachsen.