Hannover. Im Zuge weiterer Lockerungen der Corona-Beschränkungen ermöglicht Niedersachsen Zeugnisvergaben und Einschulungsfeiern auch wieder in geschlossenen Räumen.

Möglich seien Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern, die einen Sitzplatz haben und eine Maske tragen müssten, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover mit. Bis zu zehn Personen können gemäß der neuen Lockerungen während einer Feierlichkeit auch gemeinsam an einem Tisch sitzen. Für die Aushändigung einer großen Zahl von Abschluss- oder Abiturzeugnissen empfiehlt das Ministerium mehrere gestaffelte Veranstaltungen.