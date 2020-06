Hannover. Die neue Sprecherin des konservativen „Seeheimer Kreises“ in der SPD, Siemtje Möller, wirbt für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten.

Die neue Sprecherin des konservativen „Seeheimer Kreises“ in der SPD, Siemtje Möller, wirbt für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. „Es gibt keinen anderen, und es gibt keinen besseren. Ich würde mich sehr freuen, Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten aufzustellen“, sagte Möller dem „Handelsblatt“ am Donnerstag. Sie bezeichnete die Arbeit des Bundesfinanzministers als „sensationell“. „Olaf Scholz wäre ein guter Kanzler.“ Möller war am Donnerstag zur neuen Sprecherin der einflussreichen Seeheimer gewählt worden.

Zuvor hatte Justizministerin Christine Lambrecht erklärt, Scholz werde als Kanzlerkandidat „zurecht genannt“. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag) nannte sie es „logisch, dass jemand wie Olaf Scholz im Gespräch ist“. Die SPD werde „zügig“ eine Entscheidung über einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin treffen.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte auf der Grundlage von Gesprächen mit führenden Sozialdemokraten über wachsende Sympathien für Scholz als möglicher Kanzlerkandidat in der Partei berichtet. In zahlreichen Sechs-Augen-Gesprächen, die das Vorsitzenden-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit Ministerpräsidenten, Landesvorsitzenden und führenden Fraktionsmitgliedern geführt habe, sei der Vizekanzler immer wieder als Wunschkandidat genannt worden. Auch hätten sich Spitzenvertreter der eher Scholz-kritischen Parlamentarischen Linken nun für ihn ausgesprochen.