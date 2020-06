Hannover. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne begrüßt den Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien.

„Diese Klarheit ist wichtig für die Schulen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir arbeiten darauf hin, die größtmögliche Normalität zu gewährleisten“, wird der SPD-Politiker in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Ein Regelbetrieb sei allerdings nur dann möglich, wenn die Abstandsregel fällt - was wiederum nur geschehen dürfe, wenn das Infektionsgeschehen es auch zulasse. Vor den Sommerferien soll dazu ein Konzept vorgelegt werden.

Die Kultusminister der Länder wollen die Schulen zum nächsten Schuljahr wieder vollständig öffnen und in den Regelbetrieb zurückkehren. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen erfuhr, wird angestrebt, dass spätestens nach den Sommerferien wieder alle Schüler regulär nach geltender Stundentafel im Klassenverband oder in einer festen Lerngruppe unterrichtet werden. „Die Länder stimmen dabei überein, dass hierfür die Abstandsregelung von 1,5 Metern entfallen muss, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt“, heißt es weiter.