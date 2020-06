Die Grünen in Niedersachsen fordern ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket für junge Menschen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Die Bemühungen um ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket für junge Menschen in Niedersachsen sind in der Corona-Krise etwas eingeschlafen. Aber die Grünen lassen nicht locker und das ist gut so.