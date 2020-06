Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Bremen. Das Landgericht Bremen will heute am zweiten Verhandlungstag die Urteile gegen drei Männer sprechen, die vor sechs Jahren an einem großangelegten Diebstahl von Zigarillos beteiligt gewesen sein sollen.