Friesoythe. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) gestorben.

Sie fuhr am späten Dienstagabend auf der B72 in Richtung Cloppenburg und stieß beim Abbiegen mit ihrem Auto mit dem Fahrzeug eines ebenfalls 26-Jährigen zusammen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern. Das Auto der 26-Jährigen überschlug sich. Sie starb den Angaben nach noch an der Unfallstelle, der 26 Jahre alte Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die B72 war rund vier Stunden für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.