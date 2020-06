Hannover. Niedersachsens Landesregierung will mit einem neuen Gesetz unwürdige Wohnbedingungen verhindern - und das ausdrücklich auch für Werkarbeiter.

Der Gesetzentwurf sehe vor, dass Wohnungen über ausreichende natürliche Beleuchtung, Belüftung, Schutz vor Feuchtigkeit, Anschlüsse für Energie und Wasser sowie Entwässerung und sanitäre Einrichtungen verfügen müssen, teilte das Bauministerium in Hannover mit.

„Die Zustände, wie sie vor allem in der Fleischindustrie sichtbar geworden sind, sind unhaltbar“, sagte Bauminister Olaf Lies (SPD), der sich zugleich für ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche aussprach. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte ein solches Verbot als „rechtlich schwer umsetzbar“ bezeichnet.

Die Grünen begrüßten, dass das Gesetz nun doch auch für die Unterkünfte von Werkarbeitern gelten solle. Die Regierung habe eingelenkt. Das Problem sei damit aber noch nicht gelöst.

„Überbelegte Mehrbettzimmer mit zehn Personen in einem 40-Quadratmeter-Raum zu horrenden Mieten sind Teil des Ausbeutungssystems Schlachthof, das der Koalitionspartner CDU und Minister Althusmann noch immer schützt“, sagte der Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer am Dienstag. Bauminister Lies solle die Vorgaben für die Unterkünfte von Werkarbeitern daher schon jetzt per Erlass verbindlich vorschreiben.