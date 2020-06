Hannover. Maskenpflicht, Abstand halten, Hygieneregeln - die Corona-Pandemie hat den Menschen in Niedersachsen viel abverlangt.

Mit einem überparteilichen Bündnis will unter anderem die Landesregierung Mut machen. „Das Risiko ist unverändert Teil unseres Alltags“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag in Hannover zur Begründung.

Der SPD-Politiker rief zu einer „großen Gemeinschaftsanstrengung aller Bürgerinnen und Bürger“ und zum Miteinander auf. Das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ solle dabei die entsprechende Haltung zeigen. Ziel sei es, ein Diskussionsforum zu schaffen, aber auch konkrete Projekte etwa für ältere Menschen anzustoßen.

Das Bündnis sei bundesweit einzigartig, betonte Weil. „Ich kenne kein anderes Beispiel in Deutschland.“ Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh sagte: „Wir wollen wieder etwas bewegen. Die Gesellschaft muss aus dieser Krise eine Chance machen.“

Beteiligt an dem Bündnis sind neben der Landesregierung der DGB, die Unternehmerverbände Niedersachsen, evangelische und katholische Kirche, kommunale Spitzenverbände und die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen.