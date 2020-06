Oldenburg. Der rumänische Künstler Dan Perjovschi wird im Juli auf die Glasfassade des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg zeichnen.

Das geplante Werk ist Teil der Ausstellung „Dan Perjovschi: Drawing your attention“, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Die Schau mit vielen Zeichnungen wird vom 17. Juli bis 13. September gezeigt. Perjovschi greife gesellschaftspolitische Themen auf und wolle darüber hinaus einen Oldenburg-Bezug schaffen, hieß es. Die Ausstellung zeigt auch Druckwerke, die der Künstler in der rumänischen Wochenzeitung „Revista 22“ veröffentlichte.

Der im Jahr 1961 geborene Perjovschi setzt sich mit aktuellen Themen wie der Fridays-for-Future-Bewegung, der Corona-Krise und den Protesten gegen Rassismus auseinander. Mit gewitzten Sprachspielen und Pointen bringe er seine Sicht der Dinge auf den Punkt. „Dabei ist er immer engagiert, immer politisch, dabei nie mit erhobenem Zeigefinger, ein Reporter der Stunde“, sagte die Museumsleiterin und Kuratorin der Ausstellung, Jutta Moter-Hoos. Perjovschi will am 13. Juli damit beginnen, auf die Fensterfronten des Museums zu zeichnen.