Messebetrieb in Corona-Zeiten: Neues Konzept in Hannover

Ab September will die Deutsche Messe AG mit neuen Corona-Sicherheitsstandards wieder Veranstaltungen möglich machen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Ab September will die Deutsche Messe AG in Hannover mit neuen Corona-Sicherheitsstandards wieder Veranstaltungen möglich machen und so Risiken für Besucher und Aussteller minimieren.