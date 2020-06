Hannover. Die Corona-Krise fordert jeden einzelnen, teils bis an seine Grenzen: Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz der Pandemie zu fördern, soll das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ an den Start gehen.

Die Corona-Krise fordert jeden einzelnen, teils bis an seine Grenzen: Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz der Pandemie zu fördern, soll das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ an den Start gehen. Beteiligt sind beispielsweise die Landesregierung, Kirchen und Gewerkschaften. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DBG-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, stellen das Bündnis am Dienstag (12.30 Uhr) vor.

Kürzlich sagte der SPD-Politiker, Ziel des Bündnisses sei es, Konsens in der Gesellschaft für das Verhalten während der weiteren Dauer der Pandemie herzustellen. Die Bevölkerung müsse sich darauf einstellen, noch rund ein Jahr lang Rücksicht zu nehmen sowie an Abstandsregeln und der Maskenpflicht festzuhalten, um andere zu schützen.

Im Bündnis sollen den Angaben zufolge Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise diskutiert werden - gelungene Beispiele des Zusammenhalts sollen vorgestellt werden. Weil die Kommunikation über digitale Kanäle an Bedeutung gewinne, plane das Bündnis virtuelle Konferenzen, Vorträge und Diskussionen.