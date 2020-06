Hannover. Nach der Zwangspause für die niedersächsischen Schulen aufgrund der Corona-Pandemie fordert der Lehrerverband VNL/VDR mehr Lehrer-Neueinstellungen im nächsten Schuljahr.

Zwar seien die Schulen in Niedersachsen seit Montag grundsätzlich wieder für alle Schülerinnen und Schüler offen, sagte der Landesvorsitzende Torsten Neumann in Hannover. „Wir sind jedoch noch sehr weit von einem Normalzustand entfernt“, sagte er.

„Die Versäumnisse der Vergangenheit haben uns auch in Niedersachsen gerade während der Coronakrise immer wieder eingeholt“, erklärte Neumann. Die Digitalisierung laufe schleppend. Viele Schulgebäude seien in schlechtem Zustand, es fehle an Personal, vor allem an den nicht-gymnasialen Schulen. „Deshalb fordern wir mit Blick auf das neue Schuljahr die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch ausreichende Neueinstellungen und eine Lehrerreserve von mindestens zusätzlich fünf Prozent“, sagte Neumann.

Der Verband niedersächsischer Lehrkräfte VNL/VDR vertritt vor allem Lehrerinnen und Lehrer der Hauptschulen, Realschulen und anderen Schulformen der Sekundarstufe I.