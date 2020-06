Langenhagen. Etwa 200 Mitarbeiter des Flughafens Hannover haben die Stadt und das Land Niedersachsen um Unterstützung in der Corona-Krise gebeten.

Ihr Arbeitgeber AHS Hannover solle vollständig in die Muttergesellschaft des Flughafens eingegliedert werden, forderten die Beschäftigten am Montag in einem offenen Brief. Hintergrund sei, dass nur die Mitarbeiter der hundertprozentigen Töchter des Flughafens eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds erhielten und die AHS-Gruppe nicht krisensicher sei.

„Wenn der Passagier-Flugverkehr bald wieder startet, ist die Arbeit der AHS-Kolleg*innen systemrelevant für den Flughafen. Ohne sie hebt kein Flugzeug ab“, sagte Marian Drews von der Gewerkschaft Verdi. Es sei daher nur fair, wenn die Mitarbeiter den gleichen Schutz forderten, den ihre Kollegen bei Schwesterunternehmen bekommen. Der Flughafen sowie Stadt und Land als Anteilseigner seien in der Pflicht, einen Rettungsschirm zu spannen.

Die Tochter AHS Hannover gehört laut Verdi zu 51 Prozent dem Flughafen und zu 49 Prozent der AHS Holding. Die Mitarbeiter in Hannover-Langenhagen sind den Angaben zufolge unter anderem für den Passagier-Check-in und das Boarding zuständig.