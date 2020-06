Nordhorn. Bei einem Autounfall in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim ist ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Der Wagen kam am Ende einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Heck einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei in Osnabrück am Montag sagte. Dabei wurde der Mann in dem Auto lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher in Nordhorn sagte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens und ein weiterer Mitfahrer blieben demnach bei dem Unfall am Sonntagabend unverletzt.