Das Logo von Bündnis 90/Die Grünen steht auf einem Aufsteller. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Pläne für ein sozialökologisches Konjunkturprogramm in Niedersachsen wollen die Grünen am heutigen Montag in Hannover vorlegen.