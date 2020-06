Wilhelmshaven. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug ist an einem Bahnübergang in Wilhelmshaven ein Autoinsasse ums Leben gekommen.

Der andere Insasse sei reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Das Auto mit den beiden Männern sei an einem Bahnübergang mit geschlossener Halbschranke von dem Regionalzug erfasst worden. Im Zug befanden sich zehn Reisende. Sie blieben ebenso wie der Lokführer unverletzt.