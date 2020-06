Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg geht das wegweisende Heimspiel gegen den direkten Europa-League-Konkurrenten SC Freiburg sehr offensiv an.

Den Platz des an der Achillessehne verletzten Ex-Freiburgers Admir Mehmedi nimmt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) Daniel Ginczek und damit ein klassischer zweiter Stürmer ein. In den vergangenen Wochen hatte Trainer Oliver Glasner als Partner für seinen Mittelstürmer Wout Weghorst immer eine hängende Spitze wie Mehmedi, Josip Brekalo oder den Brasilianer Joao Victor bevorzugt. Der Tabellensechste Wolfsburg kann sich mit einem Sieg in diesem Spiel sieben Punkte von dem Tabellenachten Freiburg absetzen.