Feuer bricht in Rinderstall aus

Eine Polizeiabsperrung hängt vor einem Polizeiauto. Foto: Bernd Wüstneck/ZB/dpa/Symbolbild

Bernd Wüstneck/ZB/dpa/Symbolbild

Langen. In einem Stall mit mehr als 80 Rindern in Lengerich im Landkreis Emsland ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.