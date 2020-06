Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hannover. Erst ein Knall, danach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus und ein lebensgefährlich verletzter Mann: All das hat viele Menschen in der List in Hannover aufgeschreckt. Eines schließen die Brandermittler aus.