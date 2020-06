Stuhr. Etwa 500 Puten sind bei einem nächtlichen Lastwagenunfall auf der Autobahn 1 nahe Bremen verendet.

Weitere 350 Tiere mussten notgeschlachtet werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach fuhr der 56-jährige Lkw-Fahrer morgens gegen halb zwei in eine Nachtbaustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und der Ausfahrt Groß Ippener. Der Viehtransporter überfuhr Warnbaken und rammte einen Sicherungsanhänger. Dabei schleuderte er nach links, um dann nach rechts umzukippen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Bergung des Fahrzeugs und der Tiere war der Hauptfahrstreifen Richtung Osnabrück auch am Freitagvormittag noch gesperrt.