Hannover. Nach anhaltender Kritik an den Zuständen in der Fleischindustrie und einem geplanten Verbot von Werkverträgen organisiert Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) einen runden Tisch zur Zukunft der Branche.

Zu der Beratung am heutigen Freitag (09.00 Uhr) werden Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Sozialministerin Carola Reimann (SPD) zugeschaltet, ebenso Unternehmen und Verbände der Fleischindustrie. Althusmann geht es darum, das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigte Verbot von Werkverträgen zu verhindern, die Arbeits- und Unterbringungssituation der Beschäftigten aber dennoch zu verbessern.

Zuletzt hatten massenhafte Corona-Infektionen unter Werkvertragsarbeitern in Schlacht- und Zerlegebetrieben in mehreren Bundesländern für Schlagzeilen gesorgt und den Fokus erneut auf die Einquartierung der Beschäftigten gelenkt. Bislang wurden in Niedersachsen 15 027 von etwa 17 600 Beschäftigten in der Fleischindustrie auf das Coronavirus getestet, 157 Tests fielen positiv aus, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit.