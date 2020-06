Bremen. Unbekannte haben das Büro der Polizeigewerkschaft GdP in Bremen beschädigt und Parolen gegen die Polizei gesprüht.

Die Täter hätten nachts die Fenster zum Büro eingeschlagen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Das Glas sei nicht vollständig zu Bruch gegangen. An ein gegenüberliegendes Parkhaus wurden demnach der Spruch „Polizei nicht reformierbar“ und ein Anarchiezeichen gesprüht. Die Kriminalpolizei prüfe ein politisches Motiv.

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) verurteilte die Tat. In der Diskussion über Rassismus in der Polizeiarbeit seien Polizei und Innenbehörde jederzeit bereit, sich mit Kritik und Sachargumenten auseinanderzusetzen. „Zertrümmerte Fensterscheiben und platte Vergleiche zu brutalen Polizeimethoden in den USA bringen die Debatte aber keinen Millimeter voran“, sagte Mäurer. „Die Bremer Polizistinnen und Polizisten werden in die Rolle von Mittätern gedrängt, in die sie nicht gehören.“