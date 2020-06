Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich zurückhaltend über das vom Bund geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie geäußert.

„Ein generelles Verbot von Werkverträgen für nur eine Branche wird rechtlich schwer umsetzbar sein“, sagte der CDU-Politiker dem „Weser-Kurier“ (Donnerstag). „Dennoch brauchen wir einen Systemwechsel, um die Arbeitsbedingungen und Unterbringungssituation deutlich zu verbessern.“ Gerade in Niedersachsen müsse man aber sehr genau überlegen, welche Auswirkungen das auf die Wertschöpfung habe.

Für Freitag hat Althusmann zu einem runden Tisch der Fleischindustrie geladen. Die Gewerkschaft NGG hat allerdings angekündigt, nicht daran teilzunehmen. Die CDU kritisierte das. „Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, die Mitarbeit in diesem Prozess in exakt jenem Moment zu verweigern, als endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Karl-Heinz Bley am Donnerstag. Minister Althusmann habe sich „eindeutig für einen Systemwechsel und einen fairen Tarifvertrag“ in der Fleischbranche ausgesprochen.