Delmenhorst. Eine Radfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Delmenhorst schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei übersah ein 68-Jähriger am späten Mittwochnachmittag die Frau, als er mit seinem Wagen einen Kreisverkehr verlassen wollte. Die 20 Jahre alte Frau wollte gerade den Fußgängerübergang benutzen, als es zur Kollision kam. Ein Notarzt behandelte die Radfahrerin an der Unfallstelle, sie kam anschließend in eine Klinik.