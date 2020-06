Bremen. Der Rockmusiker und Liedermacher Klaus Lage („Monopoli“, „Faust auf Faust“) will mit fast 70 Jahren nicht mehr den wilden Mann auf der Bühne geben.

„Ich finde das immer ein bisschen lächerlich", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. „Ich will mich nicht künstlich jung machen." Lage, geboren 1950 in Soltau, wird am 16. Juni 70 Jahre alt.

Er sei zwar in den 1980er Jahren mit Rock bekannt geworden, doch er mache seit Jahren schon andere Musik. „Am Tag nach meinem Geburtstag gehen wir ins Studio. Und dann nehmen wir eine Swingplatte auf.“ Für ihn sei das wichtigste: „Mit guten Musikern zu spielen. Solange die Stimme noch hält, mache ich das.“