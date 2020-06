Delmenhorst. Die Polizei hat in Delmenhorst einen Mann mit einer Stichverletzung auf offener Straße gefunden.

Der Hintergrund sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann am späten Mittwochabend und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei fahndete nach dem unbekannten Täter. Auch ein Suchhund war im Einsatz.