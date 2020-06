Eine Rettungsschwimmerin der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) steht vor dem Fenster eines Wachturms. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bad Nenndorf. Einen Ausblick auf die Badesaison an Küsten und Seen will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute (11 Uhr) geben.