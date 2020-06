Berlin. Bürgerinnen und Bürger in Hessen und Niedersachsen können seit Mittwoch auch über das Internet Arbeitslosengeld II (ALG II) beantragen.

Menschen in den niedersächsischen Kreisen Osnabrück, Schaumburg und Verden sowie in den hessischen Kreisen Groß-Gerau und Offenbach sowie in Wiesbaden könnten diesen Dienst nun nutzen, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit.

Ab kommender Woche sollte dies dann bei allen kommunalen Jobcentern in Deutschland möglich sein. Ein Grund für die jetzige Einführung sei die Corona-Pandemie, die für mehr ALG-II-Fälle gesorgt habe. Alle Nachweise könnten über den Computer oder das Smartphone eingereicht werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bezeichnete die digitale Beantragung als „großen Schritt nach vorn“: „Damit werden nicht nur Millionen von Antragsstellerinnen und Antragsteller, sondern auch die Jobcenter in den Kommunen entlastet.“