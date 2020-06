Hannover. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies hat die Wasserstoffstrategie des Bundes begrüßt.

Der Beschluss schaffe erstmals verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in den klimafreundlichen Energieträger, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Als Beispiel nannte er die angestrebte Quote von zwei Prozent für CO2-freies Kerosin im Luftverkehr. In dem Strategiepapier heißt es dazu: „Im Sinne eines ambitionierten Markthochlaufs wird zunächst eine Quote in Höhe von mindestens 2 Prozent in 2030 erörtert.“

Niedersachsen sei aus seiner Sicht das „Wasserstoffland Nummer eins“, ergänzte Lies. Grund dafür sei neben dem Ausbau der grünen Energie an Land sowie der Anbindung der Windenergie auf See die Chemie- und Stahlindustrie als Abnehmer. „Wir haben die ideale Basis, um zentral auch grünen Wasserstoff zu produzieren, den wir direkt über die Gasverteilnetze in alle Teile des Landes transportieren können“, sagte Lies. „Wir sollten ganz schnell in den Ländern, wo es in großen Mengen erneuerbare Energien gibt, auch in großem Volumen die Wasserstofftechnologie ausbauen, und das ist einfach Niedersachsen.“

Die Wasserstoffstrategie sieht zusätzlich zu laufenden Förderprogrammen sieben Milliarden Euro dafür vor, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetzt, und weitere zwei Milliarden Euro für internationale Partnerschaften. Bis 2030 sollen Erzeugungsanlagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen. Im Zentrum steht dabei sogenannter grüner Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien gewonnen wird. Er kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abzulösen.