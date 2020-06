Oldenburg. Als die AfD Niedersachsen 2018 in Oldenburg tagte, protestierten Tausende Menschen. Es blieb friedlich. Nur eine Episode brachte nun vier Aktivistinnen und Aktivisten vor Gericht.

Ein Prozess gegen vier AfD-Gegner wegen Körperverletzung in Oldenburg ist gegen die Zahlung von Geldauflagen eingestellt worden. Darauf hätten sich alle Verfahrensbeteiligten am Mittwoch nach Verlesung der Anklageschrift geeinigt, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Oldenburg (Az: 46 Ds 50/19).

Den zwei Männern und zwei Frauen wurde vorgeworfen, bei einem Parteitag der niedersächsischen AfD im Oktober 2018 zwei Ordner der Partei angegriffen und leicht verletzt haben. Die Anklage lautete auf gemeinschaftliche Körperverletzung und versuchte Nötigung. Sie hätten versucht, in die Tagungshalle einzudringen.

Drin wollten sie nach eigenen Angaben aus der Hausordnung der Weser-Ems-Hallen vorlesen. Diese verbietet das Mitbringen von rassistischen oder fremdenfeindlichen Schriften. Die angeklagten Aktivisten waren nicht nur junge Leute - ihre Geburtsjahrgänge reichten zurück bis 1951.

Eine Verfahrenseinstellung nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung sei kein Freispruch, erläuterte der Sprecher. Eine Beweisaufnahme hätte aber absehbar nur eine geringe Schuld ergeben. Die Angeklagten müssen je nach Einkommen 150 bis 500 Euro zahlen.

Gegen den Parteitag der Rechtsaußen-Partei in Oldenburg hatten damals Tausende Menschen protestiert. Vor dem Gebäude des Alten Landtags, in dem das Amtsgericht tagte, bekundeten am Mittwoch mehrere Dutzend Demonstranten ihre Solidarität mit den Angeklagten. Viele von ihnen stammten aus der Kunstszene in Oldenburg.

Nach Darstellung der Angeklagten waren sie selbst von den AfD-Ordnern angegriffen worden. Deshalb hatten sie ihrerseits Strafantrag gestellt. Dieses Verfahren hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Dagegen läuft eine Beschwerde, über die nach Angaben eines Behördensprechers noch nicht entschieden ist.