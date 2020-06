Wilhelmshaven. Die Marine stellt am heutigen Mittwoch im niedersächsischen Wilhelmshaven eine neue Fregatte mit dem Namen „Nordrhein-Westfalen“ in Dienst.

Die Marine stellt am heutigen Mittwoch im niedersächsischen Wilhelmshaven eine neue Fregatte mit dem Namen „Nordrhein-Westfalen“ in Dienst. Die rund 150 Meter lange Fregatte kommt mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung als das Vorgängerschiff aus und kann bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten nach Deutschland zurückkehren zu müssen. Das militärische Zeremoniell am Marinestützpunkt Wilhelmshaven fällt wegen der Corona-Beschränkungen deutlich kleiner aus als geplant. Zu den Gästen gehört auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).