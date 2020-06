Kiel. Schleswig-Holsteins Innenminister Claus Christian Claussen (CDU) und Vertreter der Flensburger Staatsanwaltschaft werden heute in Kiel dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen.

Thema ist das Verhalten der Flensburger Staatsanwaltschaft im Falle eines mehrfach straffälligen Deutschen, der inzwischen als Tatverdächtiger im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Maddie McCann gilt.

Der 43-Jährige sitzt zurzeit wegen eines Drogendeliktes in Kiel im Gefängnis. Im Ausschuss geht es um die Frage, ob der Mann 2018 wegen einer Justizpanne der Staatsanwaltschaft Flensburg vorübergehend für etwa vier Wochen freigekommen war. Dabei soll es um eine versäumte Frist gehen, so dass der Mann aus der damaligen Haft wegen Kindesmissbrauchs in einem anderen Fall als dem Fall Maddie entlassen wurde.