Hannover. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat einen landeseigenen Investitionsfonds zur Überwindung der Corona-Krise vorgeschlagen.

Der sogenannte NFonds könne Eigenkapital aus Landesmitteln bekommen und dann etwa das Zehnfache an Anleihen aufnehmen, sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh am Dienstag in Hannover. Angesichts von Minuszinsen sei das eine historische Chance. „Jeder nutzt diese günstige Finanzierung, nur der Staat nicht“, sagte er. Ziel des Fonds sei es, langfristige Investitionen unabhängig vom jährlichen Landeshaushalt zu ermöglichen, etwa in sozialen Wohnungsbau, Krankenhäuser, die Energiewende und die Digitalisierung.

Im bundesweiten Vergleich der Länder gebe Niedersachsen in der Corona-Krise bisher pro Kopf am wenigsten aus. „Von daher haben wir Luft nach oben“, sagte Payandeh. Der Investitionsbedarf in Deutschland liege Experten zufolge bei 100 bis 150 Milliarden Euro pro Jahr. Auf Niedersachsen entfielen davon üblicherweise zehn Prozent. Das entspräche 10 bis 15 Milliarden Euro jährlich.