Behörde gibt grünes Licht für Test-Tidesteuerung an der Ems

Die Luftaufnahme zeigt das Emssperrwerk. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Moormerland. Der Testbetrieb zur flexiblen Tidesteuerung am Emssperrwerk Gandersum kann starten: Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) habe grünes Licht für den Versuch gegeben, teilte die Geschäftsstelle Masterplan Ems 2050 am Dienstag in Oldenburg mit.