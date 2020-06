Melle. Drei Autos sind bei einem Paketzentrum in Melle (Kreis Osnabrück) in Flammen aufgegangen.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Transporter eines Paketdienstleisters Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Polizei in Melle am Dienstag sagte. Die Flammen griffen auf zwei nebenstehende Autos über, auch ein angrenzendes Gebäude wurde bei dem Brand am späten Montagabend leicht beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro.