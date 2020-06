Norderstedt. Klebstoff ist die Leidenschaft der Forscher und Entwickler in den Labors von Tesa. Wenn sie Zeit finden, erforschen sie nicht nur Klebetechnologien der Zukunft, sondern tief in der Vergangenheit.

In den High-Tech-Labors des Klebstoff-Konzerns Tesa arbeiten die Entwickler für gewöhnlich an den allerneuesten Ideen, um Klebe-Technologien in Autos, Computern und Produkten aller Art nutzbar zu machen. Doch gegenwärtig steht ein rund 4000 Jahre alter Dolch im Fokus der Forscher. Die elf Zentimeter lange Klinge ist ein Zufallsfund aus dem lehmigen Boden der Schaumburger Landschaft in Niedersachsen und wurde von den kommunalen Archäologen zu Tesa gebracht. Sie wollten wissen: Wie war der fehlende Griff an der Klinge befestigt - vielleicht geklebt?

Die Tesa-Forscher rücken dem Artefakt aus Flintstein mit hochmodernen Geräten und Hightech-Analytik zu Leibe. Mit Instrumenten, die chemische Analysen bei einer bis zu 500 000-fachen Vergrößerung erlauben, konnte das Team von Laborleiter Christian Brinkmann erste Ergebnisse erzielen. Bei einer zähflüssigen organischen Substanz an dem Fundstück könnte es sich um Birkenpech handeln, den ältesten Klebstoff der Welt.

„Erst wenn wir das genauer analysiert und unsere Ergebnisse mit einer Birkenpech-Probe verglichen haben, wissen wir endgültig Bescheid“, sagt Brinkmann. Der aus Rinde gewonnene Sud gilt als erster Klebstoff, den Menschen je hergestellt und handwerklich eingesetzt haben. Rund 200 000 Jahre und damit bis in die Altsteinzeit reicht die Menschheitsgeschichte des Klebens zurück.

Schon vor drei Jahren konnten die Tesa-Labors Archäologen helfen. Anhand eines kleinen Steines aus einem mächtigen, 2500 Jahre alten babylonischen Turm konnten sie nachweisen, dass die Steine mit Hilfe von natürlichem Bitumen zusammengefügt wurden. Dabei kamen Technologien wie Infrarot-Spektroskopie, Mikro-Tomografie und Raster-Elektronenmikroskopie zum Einsatz. Ob es sich bei dem Turm um den legendären „Turmbau zu Babel“ handelt, ist nicht erwiesen. Wohl aber, dass Angaben aus der Bibel stimmen, in denen von „Erdharz“ als Baumaterial für den Turm die Rede ist.

Forschung spielt für Tesa eine große Rolle; rund zehn Prozent der Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich. In den Labors in Deutschland, den USA und China sind mehr als 500 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig, davon 220 in Deutschland. Von jährlich etwa 100 Neuentwicklungen meldet das Unternehmen eine Vielzahl zum Patent an. Aber manchmal geht es zurück in die Vergangenheit. „In besonderen Fällen und sofern unsere Kapazitäten es zulassen, widmen wir uns gern solchen Anfragen“, sagte Laborleiter Brinkmann.