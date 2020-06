Markus Rex, Leiter des Forschungsteams auf der „Polarstern“. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Nach dem Personalwechsel in Spitzbergen sollte das Bremerhavener Forschungsschiff „Polarstern“ noch am Montagnachmittag wieder in die zentrale Arktis aufbrechen.