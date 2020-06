Stuttgart. Der VfB Stuttgart ist im Aufstiegsendspurt der 2.

Fußball-Bundesliga vom Erfolgskurs abgekommen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo kam am Sonntag nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück hinaus. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie dominierten die Schwaben zwar weite Strecken der Partie, fanden gegen die tief stehenden Gäste aber kaum ein Durchkommen. Trotzdem baute der Tabellenzweite den Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV vorerst auf drei Punkte aus. Sollte der HSV am Montag (20.30 Uhr/Sky) jedoch gegen Holstein Kiel gewinnen, würde der VfB auf den Relegationsrang abrutschen.

Der VfB musste erneut auf den weiter angeschlagenen Daniel Didavi verzichten, das allein erklärte die Schwerfälligkeit im Aufbauspiel aber nicht. Allein im ersten Durchgang hatte die Mannschaft von Trainer Matarazzo 71 Prozent Ballbesitz, aber gegen die eng gestaffelten Gäste fehlte es an Durchschlagskraft. Zu richtig guten Gelegenheiten kamen die Schwaben zunächst nicht.

Kurz vor der Pause hatte stattdessen Osnabrück die Riesenchance zur Führung. Aber Benjamin Girth (40.) brachte es fertig, den Ball frei vor dem leeren VfB-Tor aus wenigen Metern an den Pfosten zu schießen. Dem kuriosen Fehlschuss des Angreifers war allerdings eine Abseitsstellung vorausgegangen, so dass der Treffer vermutlich nicht gezählt hätte.

Die Gastgeber dominierten das Spiel zwar. Aber wieder tat der VfB sich mit einem technisch unterlegenen, aber extrem bissigen Gegner schwer. Eine der besseren Chancen im ersten Durchgang hatte noch Orel Mangala (6.), dessen Schuss aber knapp vorbeiging. Oft fehlte der letzte Pass oder der letzte Schritt. Dem kleinen Wataru Endo (75.) gelang die Führung auch nicht, weil sein Kopfball knapp am Tor der Niedersachsen vorbeiflog.

Kurz vor Schluss versuchte Matarazzo mit der Einwechslung von Mario Gomez, den Siegtreffer noch zu erzwingen. Aber auch der Ex-Nationalstürmer blieb unauffällig. Stattdessen kam der eingewechselte Marc Heider für Osnabrück in der Nachspielzeit noch zu einer guten Schusschance. Dank der 1:2-Niederlage des 1. FC Heidenheim hat der VfB nun immerhin schon vier Punkte Vorsprung auf den vierten Platz.